В США заявили, что украинцы не смогут использовать ЗРК Patriot минимум полгода

Смит отметил, что ЗРК — это «долгосрочный вопрос», и украинцы «не будут стрелять из ЗРК Patriot в течение следующих шести месяцев».

«Я думаю, что определенно есть движение, чтобы предоставить [вооружение], но в краткосрочной перспективе речь скорее идет о зенитных ракетных комплексах NASAMS и некоторых возможностях по противодействию дронам», — указал законодатель.

По словам Смита, перед Вашингтоном стоит проблема обучения украинских солдат работе со сложным оружием. Так, глава комитета по вопросам ВС рассказал, что для обслуживания одного комплекса Patriot может понадобиться команда из 90 человек. На обучение военных уйдут месяцы.

Ранее СМИ сообщили, что США в ближайшее время могут заявить о передаче Киеву ЗРК Patriot. В Кремле отмечали, что комплексы станут законной целью российских военных, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

