СМИ: США скоро не смогут обеспечивать Украину ракетами для Patriot

ашингтон скоро не смогут продолжать поставки Киеву ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.

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«Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку», — говорится в публикации.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что имеются сложности во взаимодействии с западными партнерами по поводу поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает «РЕН ТВ».

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