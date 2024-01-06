СМИ: США скоро не смогут обеспечивать Украину ракетами для Patriot
ашингтон скоро не смогут продолжать поставки Киеву ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.
«Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку», — говорится в публикации.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что имеются сложности во взаимодействии с западными партнерами по поводу поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает «РЕН ТВ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru