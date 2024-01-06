СМИ: США скоро не смогут обеспечивать Украину ракетами для Patriot

«Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку», — говорится в публикации.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что имеются сложности во взаимодействии с западными партнерами по поводу поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает «РЕН ТВ».