СМИ: В Херсоне уничтожен поезд с ЗРК Patriot

Военные России с помощью ракетного удара уничтожили в Херсоне железнодорожный состав, который перевозил американскую систему ПВО Patriot, сообщает «Военное дело» со ссылкой на источники.

В США заявили, что ВС России без колебаний разбили ЗРК Patriot на Украине

Противник собирался перебросить зенитный ракетный комплекс на другой участок фронта. Также нанесен удар по зданию с личным составом ВСУ и иностранными экспертами. Погибли около 40 военных, включая четырех инструкторов из Британии.

Ранее ФРГ поставила Украине вторую систему ПВО Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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