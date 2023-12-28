СМИ: В Херсоне уничтожен поезд с ЗРК Patriot
28 декабря 202305:19
Военные России с помощью ракетного удара уничтожили в Херсоне железнодорожный состав, который перевозил американскую систему ПВО Patriot, сообщает «Военное дело» со ссылкой на источники.
Противник собирался перебросить зенитный ракетный комплекс на другой участок фронта. Также нанесен удар по зданию с личным составом ВСУ и иностранными экспертами. Погибли около 40 военных, включая четырех инструкторов из Британии.
Ранее ФРГ поставила Украине вторую систему ПВО Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: В Херсоне уничтожен поезд с ЗРК Patriot
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru