Зеленский заявил о сложных переговорах о поставках Patriot

По его словам, за каждую дополнительную систему ЗРК «нужно очень сильно бороться». Президент выразил надежду на «усиление работы с западными партнерами», у которых есть эти установки.

Ранее экс-разведчик Риттер: Россия уничтожила много ЗРК Patriot на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

