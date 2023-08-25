Зеленский заявил о сложных переговорах о поставках Patriot
25 августа 202300:42
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что имеются сложности во взаимодействии с западными партнерами по поводу поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, за каждую дополнительную систему ЗРК «нужно очень сильно бороться». Президент выразил надежду на «усиление работы с западными партнерами», у которых есть эти установки.
Ранее экс-разведчик Риттер: Россия уничтожила много ЗРК Patriot на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru