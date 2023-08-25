Зеленский заявил о сложных переговорах о поставках Patriot

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что имеются сложности во взаимодействии с западными партнерами по поводу поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает «РЕН ТВ».

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По его словам, за каждую дополнительную систему ЗРК «нужно очень сильно бороться». Президент выразил надежду на «усиление работы с западными партнерами», у которых есть эти установки.

Ранее экс-разведчик Риттер: Россия уничтожила много ЗРК Patriot на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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