«Вследствие односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов. Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала», — я в публикации.

О том, что конфискация российских активов в пользу Украины незаконна, заявляла ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен, напоминает издание. Тем не менее, ее позиция спровоцировала обсуждение, как захватить эти активы России на «законных основаниях».

По мнению экспертов, Белый дом «подписал смертный приговор» экономической системе США своим решением заблокировать резервы ЦБ России с помощью односторонних санкций.

Ранее экономист Василий Колташов сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия может жестко ответить решение западных партнеров распоряжаться замороженными российскими активами.

«Если только российское имущество будет передаваться куда-то (Украине), хоть евро-цент, это уже является основанием, чтобы отвечать предельно жестко, переходить к освобождению наших компаний от какой бы то ни было ответственности перед кредиторами из этих государств – рвать, ломать все финансовые связи, полностью высвобождая наши экономические структуры из-под влияния Запада. Думаю, в Евросоюзе даже не понимают, какими мрачными могут оказаться последствия для них от того, чтобы перейти эту грань: заморозка или раздача российского имущества», - заявил Колташов

