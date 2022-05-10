«Мрачные последствия». Экономист призвал пересмотреть законодательство РФ об иностранной интеллектуальной собственности
В Евросоюзе не понимают мрачных последствий от продажи замороженной российской собственности, считает экономист Василий Колташов.
Россия может жестко ответить решение западных партнеров распоряжаться замороженными российскими активами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Василий Колташов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал идею оплатить восстановление Украины после окончания спецоперации замороженными российскими активами, сообщает РИА Новости. Комментируя соответствующее предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля он заявил, что это воровство.
«Одно дело – заморозить российские средства, выражая таким образом несогласие с российской позицией, другое – начать распоряжаться ими как своими собственными. Это совершенно разные вещи. Заморозка допускается. Она выглядит крайне некрасиво, выглядит, как полукража. Но когда вы не только украли, но и начали открыто раздавать или распродавать украденное, в этом случае отношение к вам будет принципиально иным. Отвечать на эти санкции необходимо. Если только российское имущество будет передаваться куда-то (Украине), хоть евро-цент, это уже является основанием, чтобы отвечать предельно жестко, переходить к освобождению наших компаний от какой бы то ни было ответственности перед кредиторами из этих государств – рвать, ломать все финансовые связи, полностью высвобождая наши экономические структуры из-под влияния Запада. Думаю, в Евросоюзе даже не понимают, какими мрачными могут оказаться последствия для них от того, чтобы перейти эту грань: заморозка или раздача российского имущества», - заявил Колташов.
Он назвал конкретные варианты развития экономических событий, прежде всего – изменение российского законодательства в отношении зарубежной интеллектуальной собственности.
«В ответ на такое наглое и бесцеремонное ограбление может последовать и разрыв дипотношений, и арест имущества, и прекращение, пресечение вплоть до уголовных статей любых платежей со стороны российских компаний компаниям из этих государств. И, надеюсь, мы наконец скажем, как относимся к западной, американской в том числе, интеллектуальной собственности – что она собственностью больше не является. Это нанесет серьезнейший ущерб западным корпорациям и государствам. Убытки здесь будут не менее 10 трлн долларов только по Соединенным Штатам», - пояснил экономист.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о вводе дополнительных санкций против России, предусматривающих заморозку активов примерно 140 российских физлиц. Кроме того, Япония расширит эмбарго на импорт в Россию передовых технологий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 531 / сут.
Умерли
377 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 014 / сут.
- В ВОЗ заявили о росте числа заражений COVID в 50 странах
- СМИ назвали возможных будущих губернаторов Саратовской и Рязанской областей
- Деградация и кризис. Ученый рассказал о последствиях отказа Германии от российских энергоносителей
- Украина объявила о прекращении транзита газа из РФ в Европу через станцию «Сохрановка»
- Белорусский Генштаб заявил о развёртывании сил спецопераций на южном направлении
- Валерий Меладзе опроверг информацию об отъезде из России
- «Мрачные последствия». Экономист призвал пересмотреть законодательство РФ об иностранной интеллектуальной собственности
- Исполком УЕФА утвердил новый формат еврокубков
- В США заявили, что не видят переговорного пути для урегулирования конфликта на Украине
- «Воровство». Лавров оценил идею передать Украине замороженные российские активы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru