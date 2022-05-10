«Мрачные последствия». Экономист призвал пересмотреть законодательство РФ об иностранной интеллектуальной собственности

Он назвал конкретные варианты развития экономических событий, прежде всего – изменение российского законодательства в отношении зарубежной интеллектуальной собственности.

«В ответ на такое наглое и бесцеремонное ограбление может последовать и разрыв дипотношений, и арест имущества, и прекращение, пресечение вплоть до уголовных статей любых платежей со стороны российских компаний компаниям из этих государств. И, надеюсь, мы наконец скажем, как относимся к западной, американской в том числе, интеллектуальной собственности – что она собственностью больше не является. Это нанесет серьезнейший ущерб западным корпорациям и государствам. Убытки здесь будут не менее 10 трлн долларов только по Соединенным Штатам», - пояснил экономист.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о вводе дополнительных санкций против России, предусматривающих заморозку активов примерно 140 российских физлиц. Кроме того, Япония расширит эмбарго на импорт в Россию передовых технологий.

