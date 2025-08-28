СМИ: США намерены убедить Украину пойти на уступки

По словам аналитиков, у Вашингтона для этого есть достаточный арсенал средств для давления на Киев, помимо пошлин. Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, стремление администрации Дональда Трампа воздерживаться от ввода новых антироссийских санкций позитивно влияет на переговорный процесс.

Ранее американский лидер объявил, что Вашингтон больше не участвует в финансировании Вооруженных сил Украины. При этом для Москвы важна легитимность подписантов возможного соглашения со стороны Украины. Без твердой законности любые соглашения с Киевом будут юридически спорными, указали эксперты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия против размещения на Украине миротворцев из Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

