Кремль: Россия против размещения на Украине миротворцев из Европы
Россия негативно относится к идее размещения европейских военных на линии разграничения на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, европейских военных не существует - есть «военные конкретных стран, большинство из которых являются членами НАТО».
Представитель Кремля указал, что именно продвижение инфраструктуры Севератлантического альянса к границам России стало одной первопричин конфликта в Украине.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы на территории страны были размещены военные силы других стран, сообщает RT.
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
