Кремль: Россия против размещения на Украине миротворцев из Европы

Россия негативно относится к идее размещения европейских военных на линии разграничения на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Киеве заявили о готовности более трех стран отправить войска на Украину

По его словам, европейских военных не существует - есть «военные конкретных стран, большинство из которых являются членами НАТО».

Представитель Кремля указал, что именно продвижение инфраструктуры Севератлантического альянса к границам России стало одной первопричин конфликта в Украине.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы на территории страны были размещены военные силы других стран, сообщает RT.

ФОТО: Григорий Сысоев
