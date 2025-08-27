По его словам, европейских военных не существует - есть «военные конкретных стран, большинство из которых являются членами НАТО».

Представитель Кремля указал, что именно продвижение инфраструктуры Севератлантического альянса к границам России стало одной первопричин конфликта в Украине.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы на территории страны были размещены военные силы других стран, сообщает RT.

