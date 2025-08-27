Песков: Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией
27 августа 202513:15
Россия сохраняет настрой на урегулирование украинского конфликта «мирными политико-дипломатическими средствами». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, для этого «необходима взаимность» со стороны Киева.
Также он отметил, что главы переговорных групп России и Украины находятся в контакте, однако точных сроков новой российско-украинской встречи пока нет.
Ранее Песков заявил, что тема гарантий безопасности - одна из важнейших в урегулировании на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
