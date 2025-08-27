Песков: Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией

Россия сохраняет настрой на урегулирование украинского конфликта «мирными политико-дипломатическими средствами». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия предложила повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной

По его словам, для этого «необходима взаимность» со стороны Киева.

Также он отметил, что главы переговорных групп России и Украины находятся в контакте, однако точных сроков новой российско-украинской встречи пока нет.

Ранее Песков заявил, что тема гарантий безопасности - одна из важнейших в урегулировании на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
