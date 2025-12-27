Число турпоездок иностранцев по России выросло в 2025 году
Иностранцы за 11 месяцев 2025 года совершили больше туристических поездок по России, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Так, в 2024 году число турпоездок иностранных граждан по РФ составляло 4,157 млн. За январь-ноябрь уходящего года было совершено уже более 4,35 млн поездок.
Самые популярные направления у туристов из-за рубежа - Москва (2,3 млн), Санкт-Петербург (717 тысяч), Московская область (225 тысяч), Приморский и Краснодарский края (131,5 тысячи и 128 тысяч соответственно).
По сведениям Росстата, в целом число турпоездок по стране с начала года увеличилось на 4,5% в годовом выражении и составило почти 82,9 млн. За аналогичный период в 2024-м было зарегистрировано 79,3 млн поездок.
Ранее директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин в беседе с НСН опроверг данные о том, что иностранцы начали отменять турпоездки в Россию из-за коллапса в аэропортах летом текущего года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число турпоездок иностранцев по России выросло в 2025 году
- «Одобрит» ли Трамп мирный план Зеленского
- В Польше закрыли два аэропорта «для обеспечения государственной безопасности»
- Потомок Екатерины Второй заявил, что не собирается уезжать из России
- У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о режиме прекращения огня
- В Приморье возбудили уголовное дело из-за кражи игрушек с городской елки
- Над Россией сбили семь украинских беспилотников
- Руководство Ассоциации футбола Аргентины обвинили в удержании взносов на $12,8 млн
- Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru