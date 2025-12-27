СМИ: В Италии задержали обвиняемого в РФ экс-сенатора Хорошавцева

Экс-сенатор был задержан по международному ордеру, выданному РФ, в гостинице на севере Италии. По данным издания, фигурант имеет вид на жительство в Испании и гражданство Израиля.

Как сообщила газета, суд Милана отклонил запрос о содержании Хорошавцева под стражей и освободил его. Решение объяснили тем, что юридическое сотрудничество с Россией невозможно из-за выхода страны из Совета Европы и прекращения ее участия в соглашениях. Кроме того, суд в Мадриде отклонил экстрадицию экс-сенатора.

Хорошавцева обвиняют в РФ в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Бывший сенатор заочно арестован и объявлен в федеральный и международный розыск.

