СМИ: В Италии задержали обвиняемого в РФ экс-сенатора Хорошавцева
Бывшего сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева, который в России обвиняется в мошенничестве задержали в Италии. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Экс-сенатор был задержан по международному ордеру, выданному РФ, в гостинице на севере Италии. По данным издания, фигурант имеет вид на жительство в Испании и гражданство Израиля.
Как сообщила газета, суд Милана отклонил запрос о содержании Хорошавцева под стражей и освободил его. Решение объяснили тем, что юридическое сотрудничество с Россией невозможно из-за выхода страны из Совета Европы и прекращения ее участия в соглашениях. Кроме того, суд в Мадриде отклонил экстрадицию экс-сенатора.
Хорошавцева обвиняют в РФ в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Бывший сенатор заочно арестован и объявлен в федеральный и международный розыск.
