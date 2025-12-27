Clarins зарегистрировала в России два товарных знака

Французский косметический бренд Clarins зарегистрировал два товарных знака в России. Об этом сообщает ТАСС.

Компания зарегистрировала бренды Clarins UV Plus Skin barrier и Clarins UV Plus [Advanced]. Заявки были поданы в Росстат в августе и декабре прошлого года из Франции.

Бренды регистрируются по классу №3 международной классификации товаров и услуг, включающему в том числе косметические масла, увлажняющие и солнцезащитные кремы, увлажняющие противовозрастные продукты.

Срок действия товарных знаков истекает в декабре 2034 года.

Ранее модный дом Fendi зарегистрировал в РФ два товарных знака - название Baguette Roma и изображение с повторяющимся логотипом.

