Clarins зарегистрировала в России два товарных знака
Французский косметический бренд Clarins зарегистрировал два товарных знака в России. Об этом сообщает ТАСС.
Компания зарегистрировала бренды Clarins UV Plus Skin barrier и Clarins UV Plus [Advanced]. Заявки были поданы в Росстат в августе и декабре прошлого года из Франции.
Бренды регистрируются по классу №3 международной классификации товаров и услуг, включающему в том числе косметические масла, увлажняющие и солнцезащитные кремы, увлажняющие противовозрастные продукты.
Срок действия товарных знаков истекает в декабре 2034 года.
Ранее модный дом Fendi зарегистрировал в РФ два товарных знака - название Baguette Roma и изображение с повторяющимся логотипом.
