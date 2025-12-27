В России за год открыли 36 месторождений углеводородов
Более 30 новых месторождений углеводородов открыли в России в 2025 году. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов в интервью ТАСС.
В стране было открыто 36 новых месторождений.
Как отметил министр, данные по запасам сырья предварительные, точные цифры определят в начале 2026 года, когда они будут поставлены на государственный баланс.
«Прирост запасов по всем категориям по нефти по результатам геологоразведки составляет 666 млн. тонн, по газу - 686 млрд. куб метров», - сообщил Козлов.
Показатели примерно соответствуют цифрам прошлых лет.
Ранее в Роснедрах сообщили, что рентабельные доказанные запасы нефти в РФ составляют 13,2 млрд тонн, этого хватит на 25 лет базовой добычи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России за год открыли 36 месторождений углеводородов
- СМИ: В Италии задержали обвиняемого в РФ экс-сенатора Хорошавцева
- Clarins зарегистрировала в России два товарных знака
- Число турпоездок иностранцев по России выросло в 2025 году
- «Одобрит» ли Трамп мирный план Зеленского
- В Польше закрыли два аэропорта «для обеспечения государственной безопасности»
- Потомок Екатерины Второй заявил, что не собирается уезжать из России
- У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о режиме прекращения огня
- В Приморье возбудили уголовное дело из-за кражи игрушек с городской елки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru