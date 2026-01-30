Депутаты предложили усилить господдержку многодетных семей при погашении ипотеки

Новый законопроект от фракции «Справедливая Россия» предполагает увеличение и изменение формата господдержки для многодетных семей с ипотекой, сообщает РИА Новости.

Власти определили допустимый рост дохода для пособия многодетным

Главное изменение — переход от фиксированной суммы (450 тыс. руб.) к расчетной: 6,4% от размера кредита, но не меньше 550 тыс. рублей. Помощь будет направляться преимущественно на уплату процентов. По словам парламентариев, цель инициативы - адаптировать поддержку к экономическим реалиям: инфляции и высокой стоимости жилья. Это позволит вернуть программе эффективность и снизить долговое давление на семьи.

Ранее россиянам указали на риск в новых правилах семейной ипотеки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИпотекаМногодетные Семьи

Горячие новости

Все новости

партнеры