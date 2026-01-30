Депутаты предложили усилить господдержку многодетных семей при погашении ипотеки

Трамп заявил о согласии Путина остановить удары по Украине на неделю Водитель больницы погиб в Белгородской области при ударе дрона Домодедово продан Шереметьево в два раза дешевле стартовой цены торгов Минкультуры в 2025 году выделило финансирование на производство 172 фильмов Космонавт Платонов рассказал, как россияне угощают американцев на МКС