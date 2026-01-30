Рекламная акция Сидни Суини вызвала в России всплеск спроса на доставку иностранного белья
Вирусный ролик с рекламной акцией актрисы Сидни Суини для ее бренда нижнего белья Syrn спровоцировал в России значительный всплеск интереса не только к этому бренду, но и ко всей категории нижнего белья, сообщает «Газета.ру».
Аналитики зафиксировали рост общего спроса на категорию на 87% всего за сутки. Это событие наглядно иллюстрирует устойчивый тренд: бренды, связанные со звездами, мгновенно привлекают внимание и создают «волновой эффект», стимулируя интерес к смежным брендам в той же категории или связанным с амбассадором. Эксперты подчеркивают прямую корреляцию между поп-культурными событиями и потребительским поведением: пользователи, увидев контент, сразу переходят к целенаправленному поиску. На фоне этого ожидается рост спроса на лимитированные коллекции к 14 февраля.
В вирусном ролике актриса развесила бюстгальтеры на буквах «Hollywood». Акция не была согласована, из-за чего Сидни Суини рискует получить штраф.
Ранее Хамзаев объяснил цензуру откровенной Сидни Суини в «Горничной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рекламная акция Сидни Суини вызвала в России всплеск спроса на доставку иностранного белья
- В России заведено второе дело за поиск экстремистского контента
- Зеленский подтвердил «энергетическое перемирие» с Россией
- В Евросоюзе предложили создать общую атомную бомбу для всех стран
- СМИ: Правительственный самолёт Ирана приземлился в Москве на фоне слухов об ударах США
- Глава аппарата Белого дома получила записку от Уиткоффа с упоминанием Путина
- Стало известно о трех сценариях развития ситуации на Украине в 2026 году
- Лавров назвал Зеленского неадекватным после его слов об убийстве россиян
- ООН: Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения народов
- Лавров: Украина использовала все перемирия, чтобы «запихнуть» людей на передовую
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru