Рекламная акция Сидни Суини вызвала в России всплеск спроса на доставку иностранного белья

Аналитики зафиксировали рост общего спроса на категорию на 87% всего за сутки. Это событие наглядно иллюстрирует устойчивый тренд: бренды, связанные со звездами, мгновенно привлекают внимание и создают «волновой эффект», стимулируя интерес к смежным брендам в той же категории или связанным с амбассадором. Эксперты подчеркивают прямую корреляцию между поп-культурными событиями и потребительским поведением: пользователи, увидев контент, сразу переходят к целенаправленному поиску. На фоне этого ожидается рост спроса на лимитированные коллекции к 14 февраля.

В вирусном ролике актриса развесила бюстгальтеры на буквах «Hollywood». Акция не была согласована, из-за чего Сидни Суини рискует получить штраф.

Ранее Хамзаев объяснил цензуру откровенной Сидни Суини в «Горничной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

