США выделят новый пакет военной помощи Украине
США выделят очередной пакет военной помощи Украине, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Он отметил, что сумма помощи составит 400 миллионов долларов. В нее включат боеприпасы для HIMARS, различные заряды и технику для сноса зданий.
При этом Блинкен добавил, что часть средств пойдет на обучение украинских войск.
Госсекретарь также отметил, что это 33-й пакет помощи, который США выделяют Украине с августа 2021 года.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США помогали Украине атаковать российские базы стратегической авиации в Саратовской и Рязанской областях.
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