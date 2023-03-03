США выделят новый пакет военной помощи Украине

Он отметил, что сумма помощи составит 400 миллионов долларов. В нее включат боеприпасы для HIMARS, различные заряды и технику для сноса зданий.

При этом Блинкен добавил, что часть средств пойдет на обучение украинских войск.

Госсекретарь также отметил, что это 33-й пакет помощи, который США выделяют Украине с августа 2021 года.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США помогали Украине атаковать российские базы стратегической авиации в Саратовской и Рязанской областях.

