В России заведено второе дело за поиск экстремистского контента
В Чечне заведено второе в стране административное дело за поиск материалов, признанных экстремистскими.
Об этом следует из данных на сайте Наурского районного суда республики. Дело по статье 13.53 Кодекса об административных правонарушениях было заведено 28 января.
Фигурантом стал местный житель Иса Магамадов. Дата рассмотрения протокола пока не назначена. Обстоятельства и материалы, которые инкриминируются мужчине, не уточняются.
Ранее полицейские Каменска-Уральского в Свердловской области после доработки направили в суд новый административный протокол в отношении местного медбрата. Его обвиняют в осознанном поиске в интернете материалов экстремистского характера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
