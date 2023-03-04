В США захотели, чтобы Китай оказал Украине военную поддержку

США хотели бы, чтобы Китай оказал военную помощь Украине в плане «самообороны». Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

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Как отметил Кирби, Вашингтон хотел бы, чтобы Пекин «не предпринимал ничего» для помощи Москве в рамках российской специальной военной операции.

«На самом деле, мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны», — указал координатор.

Кроме того, Кирби предостерег Китай от оказания военной помощи России. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что КНР еще не приняла такого решения.

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ФОТО: РИА Новости
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