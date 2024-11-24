СМИ: США и Британия дали старт конфликту на Украине
Именно Лондон и Вашингтон дали старт конфликту вокруг Украины, сообщает Hürriyet.
По данным издания, Великобритания мешает начать мирные переговоры. «[Президент РФ Владимир] Путин по сути говорит: «Вы бросаете нам вызов, прежде чем сесть за стол переговоров», я это вижу и использую гиперзвуковую ракету, говорится в статье.
Так газета прокомментировала испытание ракеты «Орешник».
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об «Орешнике», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru