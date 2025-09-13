Шахназаров счел «отмену» русской культуры стратегией тупикового развития

Ранее президент Владимир Путин выступил на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, где высказал мнение, что национальная культура может развиваться лишь во взаимодействии с другими культурами.

Шахназаров назвал слова российского лидера внутренним и внешним посланием. Кинематографист согласился, что любая культура развивается во взаимодействии, однако сейчас «Запад пытается отменить нашу культуру».

«Важно понимать, что попытки навязать отмену русской культуры - стратегия слепого пути, который уже был пройден в истории, например, Третьим рейхом. Тогда тоже сжигали книги русских и еврейских писателей и пытались уничтожить все культуры, которые не вписывались в идеологию. Этот путь ведет только к разрушению - и это должны помнить все, кто выбирает такую политику», - поделился Шахназаров в беседе с ТАСС.

По словам главы «Мосфильма», РФ не сконцентрирована на отношениях с Западом, и следует уделить внимание странам, которые не стремятся отменить российскую культуру, а хотят взаимодействовать и делают это.

