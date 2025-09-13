Шахназаров счел «отмену» русской культуры стратегией тупикового развития

Попытки навязать отмену русской культуры - тупиковая стратегия, которая не принесет результатов. Об этом заявил народный артист РФ, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Путин назвал глупостью «отмену» русской культуры

Ранее президент Владимир Путин выступил на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, где высказал мнение, что национальная культура может развиваться лишь во взаимодействии с другими культурами.

Шахназаров назвал слова российского лидера внутренним и внешним посланием. Кинематографист согласился, что любая культура развивается во взаимодействии, однако сейчас «Запад пытается отменить нашу культуру».

«Важно понимать, что попытки навязать отмену русской культуры - стратегия слепого пути, который уже был пройден в истории, например, Третьим рейхом. Тогда тоже сжигали книги русских и еврейских писателей и пытались уничтожить все культуры, которые не вписывались в идеологию. Этот путь ведет только к разрушению - и это должны помнить все, кто выбирает такую политику», - поделился Шахназаров в беседе с ТАСС.

По словам главы «Мосфильма», РФ не сконцентрирована на отношениях с Западом, и следует уделить внимание странам, которые не стремятся отменить российскую культуру, а хотят взаимодействовать и делают это.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
