Шахназаров счел «отмену» русской культуры стратегией тупикового развития
Попытки навязать отмену русской культуры - тупиковая стратегия, которая не принесет результатов. Об этом заявил народный артист РФ, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
Ранее президент Владимир Путин выступил на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, где высказал мнение, что национальная культура может развиваться лишь во взаимодействии с другими культурами.
Шахназаров назвал слова российского лидера внутренним и внешним посланием. Кинематографист согласился, что любая культура развивается во взаимодействии, однако сейчас «Запад пытается отменить нашу культуру».
«Важно понимать, что попытки навязать отмену русской культуры - стратегия слепого пути, который уже был пройден в истории, например, Третьим рейхом. Тогда тоже сжигали книги русских и еврейских писателей и пытались уничтожить все культуры, которые не вписывались в идеологию. Этот путь ведет только к разрушению - и это должны помнить все, кто выбирает такую политику», - поделился Шахназаров в беседе с ТАСС.
По словам главы «Мосфильма», РФ не сконцентрирована на отношениях с Западом, и следует уделить внимание странам, которые не стремятся отменить российскую культуру, а хотят взаимодействовать и делают это.
