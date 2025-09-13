США ввели санкции против структур ряда стран, обвинив их в поставках в Россию
Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против якобы причастных к поставкам продукции в Россию структур из Китая, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов. Соответствующее уведомление ведомства опубликовано в американском федеральном реестре.
Отмечается, что входящее в министерство бюро по вопросам промышленности и безопасности включило в черный список 32 структуры. Среди них более 20 китайских организаций, три турецких, две из ОАЭ, по одной индийской, иранской и сингапурской.
Американская сторона считает, что подпавшие под ограничения структуры вовлечены в действия, противоречащие интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона. Так, ряд компаний заподозрили в поставках в интересах оборонно-промышленного комплекса России и импорте продукции из США в РФ без необходимых разрешений.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал жесткие санкции против российских банков и ограничения в отношении поставок российской нефти.
