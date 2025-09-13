В Лондоне открывается архив Дэвида Боуи
Центр британского музыканта Дэвида Боуи с более 90 тысяч предметов, принадлежавших звезде, открывается в филиале Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Об этом сообщили в музее.
Экспозиция знакомит с творческим путем исполнителя с 1960-х годов до его смерти в 2016 году. В архив входят рукописи текстов песен, письма, фотографии и видеозаписи, музыкальные инструменты, костюмы.
Посетители филиала смогут увидеть около 200 наиболее примечательных предметов, связанных с Боуи: редкие фотографии, его рисунки, личные вещи, инструменты, наряды. В музее отметили, что частью экспозиции станет «Библиотека связей», которая прослеживает широкое влияние музыканта на популярную культуру.
Ранее в 13-м округе Парижа открыли улицу в честь Дэвида Боуи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Лондоне открывается архив Дэвида Боуи
- Fitch понизило рейтинг Франции на фоне госдолга и политического кризиса
- В США будут требовать смертной казни для убийцы активиста Кирка
- Большинство стран ООН не подписали заявление о причастности РФ к дронам в Польше
- Над двумя регионами сбили три дрона ВСУ
- Небензя: Украина пытается расширить географию конфликта
- Путин назвал бесценным даром многонациональность России
- Аншлаг или Мизулина: Чего ждать «Тату» от первого концерта в Москве
- Экс-замминистра обороны Иванов отверг все новые обвинения
- Лихачева раскрыла потери российских музеев из-за льготников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru