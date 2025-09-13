В Лондоне открывается архив Дэвида Боуи

Центр британского музыканта Дэвида Боуи с более 90 тысяч предметов, принадлежавших звезде, открывается в филиале Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Об этом сообщили в музее.

Экспозиция знакомит с творческим путем исполнителя с 1960-х годов до его смерти в 2016 году. В архив входят рукописи текстов песен, письма, фотографии и видеозаписи, музыкальные инструменты, костюмы.

Посетители филиала смогут увидеть около 200 наиболее примечательных предметов, связанных с Боуи: редкие фотографии, его рисунки, личные вещи, инструменты, наряды. В музее отметили, что частью экспозиции станет «Библиотека связей», которая прослеживает широкое влияние музыканта на популярную культуру.

Ранее в 13-м округе Парижа открыли улицу в честь Дэвида Боуи.

