Существует ли «Южмаш»? Захарова ответила Подоляку про «Орешник»

Он заявил, что российской ракеты «Орешник» не существует. Дипломат напомнила, что украинский лидер Владимир Зеленский признал ее существование на вооружении войск. «Может, для начала, на Банковой определятся, существует ли «Южмаш?» — задалась вопросом представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Решение по серийному производству «Орешника» принято и практически организовано, она будет поставлена на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

