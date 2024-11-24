Существует ли «Южмаш»? Захарова ответила Подоляку про «Орешник»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

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Он заявил, что российской ракеты «Орешник» не существует. Дипломат напомнила, что украинский лидер Владимир Зеленский признал ее существование на вооружении войск. «Может, для начала, на Банковой определятся, существует ли «Южмаш?» — задалась вопросом представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Решение по серийному производству «Орешника» принято и практически организовано, она будет поставлена на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД России
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