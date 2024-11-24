Существует ли «Южмаш»? Захарова ответила Подоляку про «Орешник»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Он заявил, что российской ракеты «Орешник» не существует. Дипломат напомнила, что украинский лидер Владимир Зеленский признал ее существование на вооружении войск. «Может, для начала, на Банковой определятся, существует ли «Южмаш?» — задалась вопросом представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Решение по серийному производству «Орешника» принято и практически организовано, она будет поставлена на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о предоставлении жилья контрактникам, бывшим иностранцам
- СМИ: США и Британия дали старт конфликту на Украине
- Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии
- К предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» химику Репичу приходили из СБУ
- Существует ли «Южмаш»? Захарова ответила Подоляку про «Орешник»
- Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения»
- США внесут жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения
- Красный Крест обнаружил нахождение 1253 пропавших жителей Курской области
- Мэрилин Мэнсон выпустил первый альбом за пять лет
- В России ввели штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru