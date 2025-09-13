Над двумя регионами сбили три дрона ВСУ

Три беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали над территорией России вечером в пятницу. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 21.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство уточнило, что два дрона сбили в Смоленской области, один – в Воронежской.

Ранее над Белгородской областью уничтожили десять украинских БПЛА.

