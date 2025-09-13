СМИ: В Японии пять человек пострадали при аварийной посадке самолета

Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Нариты на Филиппины, совершил аварийную посадку в аэропорту Кансай в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его данным, на высоте 10 000 м на борту сработала сигнализация о возможном возгорании в грузовом отсеке. Экипаж принял решение аварийно посадить самолет в аэропорту Кансай в префектуре Осака.

После приземления воздушного судна пассажиры эвакуировались с помощью надувных трапов. Пострадали пять человек, они получили легкие травмы. Тушения возгорания не проводилось.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи — Москва, вернулся в аэропорт вылета и экстренно сел из-за проблем с двигателем. Известно, что после ЧП нескольким пассажирам стало плохо с сердцем.

