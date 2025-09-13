Fitch понизило рейтинг Франции на фоне госдолга и политического кризиса

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте понизили до уровня «А+» со стабильным прогнозом. Об этом заявило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Ранее французский рейтинг был установлен на уровне «АА-».

Как отметили в Fitch, ключевыми факторами снижения стали высокий и растущий коэффициент государственного долга и неблагоприятная перспектива дефицита бюджета из-за растущих расходов на оборону. Кроме того, рейтинговое агентство указало на политическую раздробленность во Франции.

Ранее в стране начались масштабные протесты под лозунгом «Заблокируем все», митингующие выступили против бюджетного плана экс-премьера Франсуа Байру, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

