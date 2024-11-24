К предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» химику Репичу приходили из СБУ

К кандидату химических наук, блогеру из Украины Глебу Репичу, который ранее предупредил о последствиях удара российской ракетой «Орешник», приходили представители Службы безопасности Украины, сообщает издание «Страна.ua».

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После этого мужчина записал блог с извинениями и заявил, что никого не хотел пугать своими прогнозами.

Ранее он заявил, что для полного уничтожения всех районов Киева достаточно пяти ракет «Орешник».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об «Орешнике», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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