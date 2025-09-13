Большинство стран ООН не подписали заявление о причастности РФ к дронам в Польше
Большинство государств ООН не подписали совместное заявление о причастности России к инциденту с беспилотниками в Польше.
Подписи под документом поставили 46 из 193 членов ООН. Заявление поддержали в том числе Польша, Украина, Австрия, Венгрия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Республика Корея, США, Франция и Япония. Эти страны считают, что Россия 19 раз нарушила польское воздушное пространство и данной «провокацией» способствовала эскалации конфликта.
Ранее армия Польши заявила, что несколько объектов, идентифицированных как беспилотники, нарушили воздушное пространство республики и были уничтожены. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал дроны российскими и отметил, что в Польше зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. На фоне инцидента НАТО задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов блока, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Минобороны России отмечали, что российская сторона не планировала объекты для поражения с помощью БПЛА на территории Польши и готова к обсуждениям с Варшавой по этой теме.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru