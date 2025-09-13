В США будут требовать смертной казни для убийцы активиста Кирка

Завершено расследование нового дела экс-замминистра обороны Иванова Дрон ВСУ сбит при попытке атаки Запорожской АЭС Путин считает важным сохранение баланса между нацценностями и открытостью к новшествам РФ повысила пошлины на пиво из недружественных стран в 37 раз Никас Сафронов представил арт-объект «Ты и есть искусство» в центре Москвы