В США будут требовать смертной казни для убийцы активиста Кирка

Власти штата Юта в США намерены требовать смертной казни для убийцы политического активиста Чарли Кирка. Об этом заявил губернатор штата Спенсер Кокс в интервью телеканалу Fox News.

Икона и жертва: Как убийство Кирка обострит «грызню» Трампа с демократами

«Мы точно будем добиваться смертной казни», - подчеркнул чиновник.

Власти совместно с сотрудниками прокуратуры работают над подготовкой необходимых материалов.

Ранее в США было совершено покушение на активиста, сторонника республиканцев Чарли Кирка. Он получил ранение в шею, был доставлен в больницу и позднее скончался. Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался 22-летний Тайлер Робинсон.

ФОТО: AP / ТАСС
