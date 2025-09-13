В США будут требовать смертной казни для убийцы активиста Кирка
Власти штата Юта в США намерены требовать смертной казни для убийцы политического активиста Чарли Кирка. Об этом заявил губернатор штата Спенсер Кокс в интервью телеканалу Fox News.
«Мы точно будем добиваться смертной казни», - подчеркнул чиновник.
Власти совместно с сотрудниками прокуратуры работают над подготовкой необходимых материалов.
Ранее в США было совершено покушение на активиста, сторонника республиканцев Чарли Кирка. Он получил ранение в шею, был доставлен в больницу и позднее скончался. Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался 22-летний Тайлер Робинсон.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США будут требовать смертной казни для убийцы активиста Кирка
- Большинство стран ООН не подписали заявление о причастности РФ к дронам в Польше
- Над двумя регионами сбили три дрона ВСУ
- Небензя: Украина пытается расширить географию конфликта
- Путин назвал бесценным даром многонациональность России
- Аншлаг или Мизулина: Чего ждать «Тату» от первого концерта в Москве
- Экс-замминистра обороны Иванов отверг все новые обвинения
- Лихачева раскрыла потери российских музеев из-за льготников
- «Лишь бы отвязались!»: Почему ЦБ снизил ключевую ставку лишь на 1%
- Чемпиона Европы по боксу убили в Омске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru