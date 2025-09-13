В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями
Три человека погибли в ДТП с участием трех автомобилей в Нижегородской области. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
Авария произошла в Дальнеконстантиновском районе. Предварительно, три легковых авто столкнулись близ села Малая Пица. Погибли три человека, в том числе один ребенок, еще двоих пострадавших доставили в лечебное учреждение.
По данным регионального управления МВД, около 20:15 мск на трассе Дальнее Константиново - Перевоз столкнулись автомобили Honda, Kia и Opel. После Honda врезалась в металлический отбойник. В ведомстве уточнили, что погибшему ребенку было 14 лет.
После аварии Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Ранее в Тверской области восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru