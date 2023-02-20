СМИ: С Twitter требуют 14 миллионов долларов из-за неоплаченных счетов

Издание сообщает, что за последние несколько месяцев в суд с требованием оплатить услуги обратились арендодатели, консультанты и поставщики. Отмечается, что такая ситуация связана с растущими финансовыми потерями компании после того, как ее приобрел американский бизнесмен Илон Маск.

На прошлой неделе Маск сообщил у себя в соцсетях, что он «назначил» собаку новым генеральным директором Twitter. Ранее сообщалось, что компания лишилась 80% сотрудников после покупки соцсети Маском.

«Внутренние документы показывают, что Twitter избавился примерно от 80% своих сотрудников, с тех пор как компанию возглавил Илон Маск, и численность персонала сейчас составляет порядка 1,3 тысячи человек», — сообщает телеканал CNBC.

