Вице-мэр Еревана назвал оправданными расходы в $7 миллионов на концерт Лопес

Вице-мэр Еревана Армен Памбукчян назвал оправданным шагом выделение правительством Армении семи миллионов долларов на организацию концерта американской певицы Дженнифер Лопес.

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По его словам, на концерт певицы должны приехать порядка 15 тысяч иностранцев, каждый из которых оставит в стране не меньше 500 долларов.

Памбукчян также отметил, что выступление Лопес поднимет международный престиж и узнаваемость республики.

Ранее Лопес отказалась от выступления в России в августе из-за возможного недовольства со стороны Запада, писал Telegram-канал Mash. Три месяца назад менеджмент артистки якобы договорился о ее шоу в российской столице за минимум один миллион долларов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Затем команда Лопес ушла думать, но вернулась с отказом.

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