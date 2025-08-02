Вице-мэр Еревана назвал оправданными расходы в $7 миллионов на концерт Лопес
Вице-мэр Еревана Армен Памбукчян назвал оправданным шагом выделение правительством Армении семи миллионов долларов на организацию концерта американской певицы Дженнифер Лопес.
По его словам, на концерт певицы должны приехать порядка 15 тысяч иностранцев, каждый из которых оставит в стране не меньше 500 долларов.
Памбукчян также отметил, что выступление Лопес поднимет международный престиж и узнаваемость республики.
Ранее Лопес отказалась от выступления в России в августе из-за возможного недовольства со стороны Запада, писал Telegram-канал Mash. Три месяца назад менеджмент артистки якобы договорился о ее шоу в российской столице за минимум один миллион долларов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Затем команда Лопес ушла думать, но вернулась с отказом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru