В подконтрольном Украине Херсоне власти объявили эвакуацию
3 августа 202502:03
Власти подконтрольного Украине города Херсон объявили эвакуацию, сообщает ТАСС.
По их словам, в населенном пункте нарушено газоснабжение. Ранее в Херсоне произошло несколько взрывов, было нарушено электроснабжение.
Кроме того, в городе усложнена логистика, что осложняет завоз продовольствия.
Ранее дроны ВСУ дважды атаковали машину канала «Звезда» под Херсоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В подконтрольном Украине Херсоне власти объявили эвакуацию
- СМИ: Трамп создал «ловушку» заявлением об атомных АПЛ
- СМИ: США намерены уничтожить часть из 60 тысяч тонн гуманитарной помощи
- Вице-мэр Еревана назвал оправданными расходы в $7 миллионов на концерт Лопес
- Театр Моссовета: Прощание с режиссером Ереминым пройдет 4 августа
- Умер музыкант группы The Rolling Stones Флако Хименес
- Затулин допустил, что Россия перестанет принимать самолеты и поезда из Азербайджана
- СМИ: Задержан глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский
- Аэропорт «Домодедово» ответил на обвинения в снижении зарплат сотрудников
- Рэпер Tyga тайно прилетел в Россию, чтобы выступить на свадьбе в Екатеринбурге
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru