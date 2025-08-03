В подконтрольном Украине Херсоне власти объявили эвакуацию

По их словам, в населенном пункте нарушено газоснабжение. Ранее в Херсоне произошло несколько взрывов, было нарушено электроснабжение.

Кроме того, в городе усложнена логистика, что осложняет завоз продовольствия.

Ранее дроны ВСУ дважды атаковали машину канала «Звезда» под Херсоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

