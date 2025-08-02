Аэропорт «Домодедово» ответил на обвинения в снижении зарплат сотрудников

Администрация «Домодедово» опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за снижения зарплат на фоне перехода авиагавани в госсобственность.

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В авиагавани отметили, что изменения затронули лишь избыточный штат управленцев – не более нескольких процентов от общего числа сотрудников.

В субботу в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что после перехода аэропорта под государственный контроль работникам якобы осталась лишь 20% оклада, а остальная часть была оформлена как премии.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН заявил, что сейчас предпосылок к появлению одной управляющей компании для всех столичных аэропортов не просматривается.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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