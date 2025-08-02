Аэропорт «Домодедово» ответил на обвинения в снижении зарплат сотрудников
Администрация «Домодедово» опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за снижения зарплат на фоне перехода авиагавани в госсобственность.
В авиагавани отметили, что изменения затронули лишь избыточный штат управленцев – не более нескольких процентов от общего числа сотрудников.
В субботу в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что после перехода аэропорта под государственный контроль работникам якобы осталась лишь 20% оклада, а остальная часть была оформлена как премии.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН заявил, что сейчас предпосылок к появлению одной управляющей компании для всех столичных аэропортов не просматривается.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аэропорт «Домодедово» ответил на обвинения в снижении зарплат сотрудников
- Рэпер Tyga тайно прилетел в Россию, чтобы выступить на свадьбе в Екатеринбурге
- Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
- Пенсионерка умерла после того, как ее рану облизала собака
- В ЮАР спасают носорогов от браконьеров с помощью радиоактивных веществ
- Ангар с сеном сгорел в Пермском крае из-за подростка с петардами
- Мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов
- Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию
- Роман Васильев снимется в продолжении сериала «Ира»
- В течение суток на Солнце было зафиксировано 15 вспышек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru