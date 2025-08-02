Затулин допустил, что Россия перестанет принимать самолеты и поезда из Азербайджана

Россия может отказаться принимать самолеты и поезда из Азербайджана, если в стране получит распространение практика «переименования» российских городов, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RTVI.

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Затулин выразил надежду на, что российская сторона не будет отвечать тем же на переименования городов в России в азербайджанских СМИ.

МИД Азербайджана ранее призвал российское информагентство ТАСС извиниться за то, что в заметке о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому город Ханкенди назвали Степанакертом (армянское название), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В итоге агентство исправило название города в заголовке, но не стало менять его внутри текста. После этого азербайджанские СМИ начали называть российский город Калининград Кенигсбергом (немецкое название).

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ФОТО: РИА Новости
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