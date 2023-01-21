СМИ: Twitter лишилась 80% сотрудников после покупки компании Маском
Компания Twitter, перейдя под управление предпринимателя Илона Маска, сократила 80% сотрудников. Об этом сообщает телеканал CNBC.
«Внутренние документы показывают, что Twitter избавился примерно от 80% своих сотрудников, с тех пор как компанию возглавил Илон Маск, и численность персонала сейчас составляет порядка 1,3 тысячи человек», — отмечает СМИ.
По данным телеканала, еще 1,4 тысячи человек не работают, однако числятся в штате Twitter и получают зарплату. Отмечается, что до прихода Маска работу соцсети обеспечивали 7,5 тысячи сотрудников.
Как сообщает CNBC, сокращенному штату непросто работать над Twitter, в связи с этим руководство разрешило привлечь в компанию 130 специалистов из других организаций Маска, включая Tesla и SpaceX.
Илон Маск приобрел компанию Twitter в апреле 2022 года, сумма сделки составила $44 млрд.
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