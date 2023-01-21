СМИ: Twitter лишилась 80% сотрудников после покупки компании Маском

«Внутренние документы показывают, что Twitter избавился примерно от 80% своих сотрудников, с тех пор как компанию возглавил Илон Маск, и численность персонала сейчас составляет порядка 1,3 тысячи человек», — отмечает СМИ.

По данным телеканала, еще 1,4 тысячи человек не работают, однако числятся в штате Twitter и получают зарплату. Отмечается, что до прихода Маска работу соцсети обеспечивали 7,5 тысячи сотрудников.

Как сообщает CNBC, сокращенному штату непросто работать над Twitter, в связи с этим руководство разрешило привлечь в компанию 130 специалистов из других организаций Маска, включая Tesla и SpaceX.

Илон Маск приобрел компанию Twitter в апреле 2022 года, сумма сделки составила $44 млрд.

