СМИ: США намерены уничтожить часть из 60 тысяч тонн гуманитарной помощи
Американские власти планируют уничтожить тонны гуманитарной помощи в виде продовольствия, сообщает Washington Post.
Более 60 тысяч тонн продовольствия простаивают на складах в США и по всему миру. При этом срок годности некоторых товаров заканчивается. Надпись «уничтожить» была нанесена на сотни ящиков с продовольственной помощью.
В штате Джорджия простаивают тысячи тонн международной продовольственной помощи после закрытия Агентства по международному развитию (USAID). 185 тысяч контейнеров с продовольствием простаивают в штате Род-Айленд.
Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США официально закроют 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), или 5,2 тысячи контрактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru