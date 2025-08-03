СМИ: США намерены уничтожить часть из 60 тысяч тонн гуманитарной помощи

Американские власти планируют уничтожить тонны гуманитарной помощи в виде продовольствия, сообщает Washington Post.

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Более 60 тысяч тонн продовольствия простаивают на складах в США и по всему миру. При этом срок годности некоторых товаров заканчивается. Надпись «уничтожить» была нанесена на сотни ящиков с продовольственной помощью.

В штате Джорджия простаивают тысячи тонн международной продовольственной помощи после закрытия Агентства по международному развитию (USAID). 185 тысяч контейнеров с продовольствием простаивают в штате Род-Айленд.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США официально закроют 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), или 5,2 тысячи контрактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьСША

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