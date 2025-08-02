Театр Моссовета: Прощание с режиссером Ереминым пройдет 4 августа
2 августа 202521:35
Церемония прощания с театральным режиссером Юрием Ереминым пройдет в понедельник, 4 августа. Об этом говорится в Telegram-канале театра Моссовета.
Церемония прощания начнется в 11:00 на Основной сцене Театра Моссовета.
Юрий Еремин был одним из ведущих режиссеров российского театра, народным артистом РСФСР, педагогом и многолетним постановщиком Театра имени Моссовета. Он также преподавал в ГИТИСе и подготовил целую плеяду актеров и режиссеров.
Режиссер умер 1 августа в возрасте 81 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru