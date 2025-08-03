СМИ: Трамп создал «ловушку» заявлением об атомных АПЛ

По данным агентства, атомные подводные лодки страны всегда готовы к запуску ракеты. Как считает исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл, ни один лидер или его заместитель не должен угрожать ядерной войной. Он назвал заявление Трампа безответственным и нецелесообразным.

Ранее президент США распорядился направить две атомные подводные лодки в стратегически важные регионы на фоне резких заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

