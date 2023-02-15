Илон Маск «назначил» собаку новым гендиректором Twitter

Американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск «назначил» собаку новым генеральным директором компании. Об этом Маск сообщил на своей странице в социальной сети.

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Предприниматель опубликовал фото собаки породы сиба-ину в очках и костюме, пишет «Свободная пресса». На бумагах, лежащих на столе перед ней, указано имя Floki (Флоки).

«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен... Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!» — написал Маск.

Бизнесмен добавил, что пес идеально подходит для этой работы.

Ранее стало известно, что компания Twitter лишилась 80% сотрудников после покупки соцсети Маском, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: Twitter Илона Маска
ТЕГИ:СобакиTwitterИлон Маск
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