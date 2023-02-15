Илон Маск «назначил» собаку новым гендиректором Twitter
Американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск «назначил» собаку новым генеральным директором компании. Об этом Маск сообщил на своей странице в социальной сети.
Предприниматель опубликовал фото собаки породы сиба-ину в очках и костюме, пишет «Свободная пресса». На бумагах, лежащих на столе перед ней, указано имя Floki (Флоки).
«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен... Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!» — написал Маск.
Бизнесмен добавил, что пес идеально подходит для этой работы.
Ранее стало известно, что компания Twitter лишилась 80% сотрудников после покупки соцсети Маском, напоминает РИА ФАН.
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