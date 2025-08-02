Умер музыкант группы The Rolling Stones Флако Хименес

На 87-м году жизни скончался американский музыкант Леонардо Хименес, более известный как Флако (Тощий), сообщает National World.

Музыкант умер 31 июля в результате долгой болезни.

Хименес был певцом, автором песен, инструменталистом, а также лауреатом ряда премий, включая шесть «Грэмми».

Музыкант работал с десятками артистов первой величины, в том числе с Бобом Диланом и группой The Rolling Stones.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьРок-музыкаМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры