Умер музыкант группы The Rolling Stones Флако Хименес
2 августа 202521:15
На 87-м году жизни скончался американский музыкант Леонардо Хименес, более известный как Флако (Тощий), сообщает National World.
Музыкант умер 31 июля в результате долгой болезни.
Хименес был певцом, автором песен, инструменталистом, а также лауреатом ряда премий, включая шесть «Грэмми».
Музыкант работал с десятками артистов первой величины, в том числе с Бобом Диланом и группой The Rolling Stones.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru