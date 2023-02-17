Роскомнадзор не исключил полную блокировку Twitch в России

В ведомстве указали, что к подобным мерам следует подходить взвешенно, чтобы не нанести вреда блогерам, которые пользуются платформой.

В Роскомнадзоре также напомнили, что ранее Twitch был оштрафован на 21 млн рублей за неудаление противоправного контента.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в 2022 году были заблокированы 8,1 тысячи сайтов в интернете и 2,3 тысячи материалов в социальных сетях, нарушающих финансовое законодательство, сообщает RT.

