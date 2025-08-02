СМИ: Задержан глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский

Его доставили в Екатеринбург из Москвы. Шыхлински участвует в следственных действиях, его процессуальный статус пока неизвестен.



По данным издания 66.RU, в отношении главы диаспоры возбуждено два уголовных дела по статье об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.



Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 14 сентября Мутвалы Шыхлински — сына председателя свердловской национально-культурной организации «Азербайджан-Урал», проходящего обвиняемым по делу о применении насилия к представителю власти.

По данным судебной инстанции, Шыхлински предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителя власти, передает «Радиоточка НСН».

