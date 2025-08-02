СМИ: Задержан глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински задержали, сообщает издания E1 со ссылкой на собственные источники.

Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински не признал вину

Его доставили в Екатеринбург из Москвы. Шыхлински участвует в следственных действиях, его процессуальный статус пока неизвестен.

По данным издания 66.RU, в отношении главы диаспоры возбуждено два уголовных дела по статье об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 14 сентября Мутвалы Шыхлински — сына председателя свердловской национально-культурной организации «Азербайджан-Урал», проходящего обвиняемым по делу о применении насилия к представителю власти.

По данным судебной инстанции, Шыхлински предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителя власти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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