СМИ: Задержан глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский
Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински задержали, сообщает издания E1 со ссылкой на собственные источники.
Его доставили в Екатеринбург из Москвы. Шыхлински участвует в следственных действиях, его процессуальный статус пока неизвестен.
По данным издания 66.RU, в отношении главы диаспоры возбуждено два уголовных дела по статье об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 14 сентября Мутвалы Шыхлински — сына председателя свердловской национально-культурной организации «Азербайджан-Урал», проходящего обвиняемым по делу о применении насилия к представителю власти.
По данным судебной инстанции, Шыхлински предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителя власти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru