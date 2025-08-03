США: Поставки оружия Украине подтолкнут Россию к переговорам

При этом, по его словам, конфликт вокруг Украины не может быть завершен исключительно военными средствами, окончательное урегулирование возможно только за столом переговоров.

Европейский союз придумал способ закупки оружия у США для Киева. Один из них — передача Украине вооружений из собственных запасов с последующей закупкой для себя аналогичного вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

