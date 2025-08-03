США: Поставки оружия Украине подтолкнут Россию к переговорам
Американские власти поставками оружия партнерам по Североатлантическому альянсу подтолкнут Москву к переговорам и достижению длительного прекращения огня на Украине, сообщил телеканалу WHO 13 News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
При этом, по его словам, конфликт вокруг Украины не может быть завершен исключительно военными средствами, окончательное урегулирование возможно только за столом переговоров.
Европейский союз придумал способ закупки оружия у США для Киева. Один из них — передача Украине вооружений из собственных запасов с последующей закупкой для себя аналогичного вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru