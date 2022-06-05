СМИ: Россия победит в Донбассе к августу
Хотя ВС РФ медленно продвигаются, к августу они могут получить контроль на всей территории Донбасса. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на данные Bundesnachrichtendienst (BND - немецкую службу внешней разведки).
По данным издания, BMD на секретных брифингах высказало беспокойство продвижением российских войск. Немецкая служба внешней разведки предполагает, что украинское сопротивление «может быть сломлено в течение ближайших четырех-пяти недель».
«Хотя русские продвигаются гораздо медленнее, чем в начале военных действий, они способны каждый день завоевывать небольшие территории. BND считает возможным, что к августу путинские войска смогут взять под свой контроль весь Донбасс», — отмечается в публикации.
Ранее бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что выход Украины победителем из кризиса практически невозможен, сказано в материале в журнале American Conservative.
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