СМИ рассказали, что заставит США отказаться от поддержки Украины
США могут отказаться от дальнейшей поддержки Украины из-за перенапряжения сил и нехватки военных ресурсов. Об этом пишет британская газета Times.
«Исход этого конфликта, как и любого другого, будет определяться синтезом военной мощи и политической воли. Но, в отличие от большинства вооруженных столкновений, в этом кризисе политическую волю должен проявлять не участник боевых действий, Украина, а страны, которые поставляют ей боевую технику», — отмечает издание.
В материале указано, что в противостоянии присутствуют «асимметрия решимости и целей», которые работают в пользу РФ. При этом в США звучат неоднозначные сигналы: общественное и политическое мнение изменчиво в вопросе поддержки Киева и отражает опасения относительно возможных рисков эскалации.
Кроме того, в Соединенных Штатах обеспокоены влиянием украинского кризиса на стратегические приоритеты и ресурсы страны, пишет Times.
Ранее СМИ сообщили, что Запад обеспокоен способностью восполнять запасы вооружения из-за увеличивающихся поставок Украине.
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