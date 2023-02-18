СМИ рассказали, что заставит США отказаться от поддержки Украины

«Исход этого конфликта, как и любого другого, будет определяться синтезом военной мощи и политической воли. Но, в отличие от большинства вооруженных столкновений, в этом кризисе политическую волю должен проявлять не участник боевых действий, Украина, а страны, которые поставляют ей боевую технику», — отмечает издание.

В материале указано, что в противостоянии присутствуют «асимметрия решимости и целей», которые работают в пользу РФ. При этом в США звучат неоднозначные сигналы: общественное и политическое мнение изменчиво в вопросе поддержки Киева и отражает опасения относительно возможных рисков эскалации.

Кроме того, в Соединенных Штатах обеспокоены влиянием украинского кризиса на стратегические приоритеты и ресурсы страны, пишет Times.

Ранее СМИ сообщили, что Запад обеспокоен способностью восполнять запасы вооружения из-за увеличивающихся поставок Украине.

