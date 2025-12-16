Стоматолог предупредил о влиянии стресса на здоровье десен
Длительный стресс может привести к развитию гингивита и пародонтита, а также спровоцировать бруксизм. Об этом «Газете.Ru» сообщил стоматолог-пародонтолог сети научных стоматологий «Дантистофф» Дмитрий Шавров.
По его словам, ключевую роль в этом процессе играет гормон кортизол, уровень которого повышается при хроническом стрессе. Он ослабляет иммунную защиту, снижает выработку коллагена, усиливает воспалительные реакции и сужает кровеносные сосуды, из-за чего ткани десен хуже снабжаются кислородом и питательными веществами и становятся более уязвимыми для бактерий.
Как отметил врач, на фоне стресса у пациентов часто появляются покраснение, отек и кровоточивость десен — типичные признаки гингивита. Хроническое напряжение также может ускорять развитие пародонтита, который сопровождается опусканием десны и оголением корней зубов.
Помимо этого, стресс нередко приводит к бруксизму — непроизвольному сжатию и скрежету зубов, особенно во сне. Это создает повышенную нагрузку на зубы и десны и может вызывать их повреждение. Чтобы снизить риски, стоматолог рекомендовал соблюдать регулярную гигиену полости рта даже в периоды высокой нагрузки, использовать зубную нить или ирригатор и при первых признаках воспаления десен не откладывать визит к врачу, передает «Радиоточка НСН».
