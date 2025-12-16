Талант и эффект толпы: Ажиотаж на выставке Шагала назвали модным
Художника Марка Шагала любят в России, как и других мастеров начала XX века, также на популярности выставки сказался эффект толпы, заявили НСН Павел Пепперштейн и Андрей Ковальчук.
Билеты на выставку художника Марка Шагала в Москве раскупили за несколько дней, потому что всем захотелось попасть на модное событие. Об этом НСН заявил теоретик современного искусства Павел Пепперштейн. На данный момент на сайте Пушкинского музея билетов нет вплоть до 11 января включительно.
«Я думаю, что Шагала любят, он близок многим людям, это действительно великий художник. Не вижу ничего удивительного в том, что люди хотят прийти на эту выставку, тем более, что такой масштабной выставки Шагала почти никогда не было. Возможно, здесь есть некий эффект толпы или престижа, но в этом я тоже ничего плохого не вижу. Это правильный импульс, когда какое-то модное событие привлекает много людей, возникает каскадная реакция», — сказал Пепперштейн.
Собеседник НСН признался, что и сам считает Шагала не только талантливым художником, но и замечательным человеком.
«Я благосклонно отношусь к творчеству Шагала, хотя не могу сказать, что это мой самый любимый художник. Мне кажется, что он был не только талантливым художником, но и прекрасным человеком», — заключил он.
В свою очередь народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук заявил НСН, что любовью россиян пользуется не только Шагал, но и другие художники, как классические, так и начала XX века.
«Шагал — очень известный художник, наши люди на самом деле тянутся к искусству. Это касается и художников классического, реалистического направления, таких, как Иван Шишкин, Иван Айвазовский, Василий Суриков и так далее, и художников начала XX века, таких, как Шагал и Василий Кандинский», — подытожил художник.
Выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения» проходит в государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина впервые за 40 лет. Она продлится до 15 марта 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как указывается на сайте музея, каждый день в полдень открывается продажа дополнительных билетов на уже открытые даты на две недели вперед. Также их можно приобрести в кассе в день посещения в порядке живой очереди, которая может быть очень долгой, обещают в объявлении.
