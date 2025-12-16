Собеседник НСН признался, что и сам считает Шагала не только талантливым художником, но и замечательным человеком.

«Я благосклонно отношусь к творчеству Шагала, хотя не могу сказать, что это мой самый любимый художник. Мне кажется, что он был не только талантливым художником, но и прекрасным человеком», — заключил он.

В свою очередь народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук заявил НСН, что любовью россиян пользуется не только Шагал, но и другие художники, как классические, так и начала XX века.

«Шагал — очень известный художник, наши люди на самом деле тянутся к искусству. Это касается и художников классического, реалистического направления, таких, как Иван Шишкин, Иван Айвазовский, Василий Суриков и так далее, и художников начала XX века, таких, как Шагал и Василий Кандинский», — подытожил художник.

Выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения» проходит в государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина впервые за 40 лет. Она продлится до 15 марта 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как указывается на сайте музея, каждый день в полдень открывается продажа дополнительных билетов на уже открытые даты на две недели вперед. Также их можно приобрести в кассе в день посещения в порядке живой очереди, которая может быть очень долгой, обещают в объявлении.

