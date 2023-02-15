СМИ: ВСУ придется экономить боеприпасы из-за истощения запасов оружия на Западе

Украинской армии придется использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов вооружения в западных странах. Об этом пишет Politico.

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Издание отмечает, что США в первую очередь уделяют внимание помощи ВСУ в изменении способов ведения боев, главным образом полагаясь на маневры войск.

По данным Politico, Запад обеспокоен способностью восполнять свои запасы оружия. Поэтому инструкторы НАТО обучают украинских военнослужащих в Европе тактикам, предусматривающим использование меньшего количества артиллерийских снарядов.

Ранее в США заявили, что не имеют «лишних» оперативно-тактических ракет ATACMS для предоставления Украине, пишет РИА ФАН. Отмечалось, что отправка боеприпасов Киеву исчерпает запасы и ослабит возможности американской армии.

Между тем бывший заместитель генсека НАТО по новым вызовам Джейми Ши заявил, что страны альянса «в значительной степени» израсходовали свои запасы вооружений, сообщает Газета.ру. Блок активно ведет работу с тем, чтобы убедить производителей оружия резко увеличить объемы выпуска продукции.

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ТЕГИ:ВооружениеЗападВСУУкраина
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