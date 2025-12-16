Росстандарт поддержал запрет вейпов с Чебурашкой и Лабубу

Росстандарт поддержал инициативу о запрете выпуска вейпов в форме игрушек, сладостей и других предметов, визуально привлекательных для детей и подростков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комитет Госдумы по молодежной политике.

Предлагаемые изменения планируется внести в ГОСТ. Как пояснил глава комитета Артем Метелев, после их принятия будет запрещено использовать в дизайне устройств и упаковке изображения мультипликационных и вымышленных персонажей. Помимо этого, норма не позволит выпускать сами вейпы и картриджи в форме игрушек, напитков или иных предметов, ориентированных на несовершеннолетних.